Fenerbahçe'ye voleybolda yeni sponsor 1

Fenerbahçe Spor Kulübü ile teknoloji firması Fluo arasında kadın ve erkek voleybol takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre; Fluo, Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol Takımı'nın forma sırt, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın ise şort ve tayt sponsoru oldu.



Sponsorluk anlaşması için Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde imza töreni düzenlendi. Törene, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ve Fluo Group CEO'su Alexios Mavrogenis ile kadın ve erkek voleybol takımlarının oyuncuları katıldı.



ALİ KOÇ: VOLEYBOL GİDERLERİMİZİN YÜZDE 60'INI SPONSOR GELİRLERİMİZ KARŞILIYOR



İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, voleybolda çok önemli sponsorluklara imza attıklarını belirterek, "Fluo şirketi, Türkiye pazarına Galatasaray sponsorluğu ile girdi. Ben hep söylerim; bu bir Galatasaray-Fenerbahçe olayı değil. Saha içinde korakor, saha dışında ise yapıcı bir rekabet olmalı. Belki Galatasaray sponsorluğu olmasa bugün burada olmayacaktık. Sponsor markalarımıza katkı sağlamalıyız ki onlar da kendini geliştirip başka branş ve takımlara da sponsor olabilsinler. Sponsorluk öncesi kendilerini pek tanımıyordum. Daha da gelişeceklerdir" dedi.



Voleybolda sponsor gelirlerinden önemli miktarlar elde ettiklerini vurgulayan Koç, "Sponsorluk gelirlerimiz, tüm giderlerimizin yüzde 15-20'sini karşılıyor. Voleybolda ise çok önemli işlere imza atıyoruz. Bizim voleybol giderlerimizin tamamının yüzde 60'ını sponsorluk gelirlerimiz karşılıyor. Başka hiçbir branş, bu seviyeye yaklaşamadı. Voleybol ve basketbol branşlarımız şu açıdan önemli; voleybolda kadın sporcu sayımız erkek sporcu sayımızdan daha fazla. İlk defa spor okullarında kadın futbolu da başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.



Son olarak, dün trafik kazasında yaralanan VakıfBank Spor Kulübü'nün 3 personeline geçmiş olsun dileklerini ileten Koç, "VakıfBank teknik heyetine yaşadıkları kazadan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.



BURHAN KARAÇAM: BAŞARI MALİ İMKANLARLA BİRLİKTE GELİYOR



Bu anlaşma ile hedeflerine ulaşma konusunda daha iyi bir noktaya geldiklerini söyleyen sarı-lacivertli külübün başkan yardımcısı Burhan Karaçam da, "Başarı, mali imkanlarla birlikte geliyor. Fluo, Türkiye'yi büyük bir pazar olarak görüyor. Fenerbahçe'yi destekliyorlar. Spora bu tarz destek veren şirketlerin sayısının artmasını temenni ediyorum. Bu iş birliği umarım hem Fluo hem de Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılar ve sadece bir yıl ile sınırlı kalmaz. Bu beraberliği yeni başarılarla süsleriz inşallah. Hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.



MAVROGENIS: FENERBAHÇE AİLESİNİN BİR PARÇASI OLDUK



Anlaşmadan dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Fluo CEO'su Alexios Mavrogenis ise "Burada olmaktan daha mutlu olduğum bir şey var ise o da, bugün itibarıyla Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmamızdır. Adım adım, stratejik olarak hareket ediyoruz. Bu sebeple de böyle bir iş birliğine girdik. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Türkiye'de spor çok popüler ve bu karar bizim için çok güzel oldu. Fenerbahçe'ye bu sene çok büyük inancım var. Ali Koç, kesinlikle Fenerbahçe'yi çok daha başarılı hale gelecektir. Umarım takım başarılı bir sezon geçirir. Takıma bol şans diliyorum" ifadelerini kullandı.



ZORAN TERZIC: ÖNEMLİ BİR ANLAŞMA



Fluo'nun sponsorluğunun kendileri için güzel bir anlaşma olduğunu söyleyen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Zoran Terzic de, "Fluo bizim sponsorumuz olduğu için çok mutluyum. Bizim için çok önemli bir anlaşma. Fenerbahçe dünya çapında bir kulüp, bu anlamda onlar adına da güzel bir anlaşma oldu. Kendilerine Fenerbahçe ailesine hoşgeldiniz diyorum" şeklinde konuştu.



Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Mariusz Sordyl ise "Bu iş birliği bence çok güzel bir anlaşma. Voleybol, Türkiye'de daha popüler bir spor olmaya başladı. Biz, sizler için; sizler de bizim için çalışacaksınız" diye konuştu.



EDA ERDEM DÜNDAR: BU SPONSORLUKLAR İLE DEĞERLİ OLDUĞUMUZU HİSSEDİYORUZ



Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, anlaşmanın önemine vurgu yaparak, "Voleybol, ülkemizde hak ettiği değeri görmeye başladı. Bu anlaşma iki taraf için de çok önemli. Bu sene Sarı Melekler olarak büyük ilgi görüyoruz. Bu sponsorluklarla değerli olduğumuzu hissediyoruz. Bu marka ile birlikte üzerimizdeki sorumluluğu herkese göstereceğiz. İnşallah sezon sonunda güzel günleri konuşmak için burada buluşuruz" dedi.



ULAŞ KIYAK: HEDEF HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK



Erkek Voleybol Takımı kaptanı Ulaş Kıyak ise şunları söyledi:



"Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk. Başarı, Fenerbahçe'nin kanında ve geninde var. Fluo'ya destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Biz, sponsorlarımızı dostumuz ve kardeşimiz olarak görüyoruz. Önümüzdeki yılmda şampiyon olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."