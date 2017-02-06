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Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1 (Ziraat Türkiye Kupası)
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Fenerbahçe'ye tesislerde coşkulu karşılama

 Ziraat Türkiye Kupası maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 1 - 0 yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe ekibini tesislerde taraftarları meşalelerle karşıladı. Fenerbahçe'yi taşıyan takım otobüsü, yaklaşık 50 kadar taraftarların...

Fenerbahçe'ye tesislerde coşkulu karşılama

 Ziraat Türkiye Kupası maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 1 - 0 yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe ekibini tesislerde taraftarları meşalelerle karşıladı.

Fenerbahçe'yi taşıyan takım otobüsü, yaklaşık 50 kadar taraftarların yoğun sevgi gösterileri altında Can Bartu Tesisleri'ne giriş yaptı.

"İşte taraftar, işte şampiyon" şeklinde tezahürat yapan Sarı-lacivertli taraftarlar, Van Persie'ye sevgi gösterilerinde bulunurken, kaleci Volkan Demirel de coşkulu taraftarı selamladı.

Bu arada kafasına isabet eden sert cisimle yaralanan Hasan Çetinkaya da, otobüsün ön koltuğunda yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Takım otobüsünün tesislere girişi

- Taraftarların tezahüratlarla karşılaması

- Çetinkaya'nın görüntüsü

- Genel detaylar

HABER - KAMERA: HAKAN TARHAN - İSTANBUL /

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