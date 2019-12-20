Fenerbahçe'ye taraftar desteği

İSTANBUL,() -

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında 22 Aralık pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde günü tek çalışma ile tamamlayan sarı-lacivertli ekipte, antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden idmanın son bölümünde dar alanda çift kale bireysel çalışma gerçekleştirildi. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Moses, Hasan Ali, Zajc ve Sadık'ın antrenmanda yer almazken sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Fenerbahçe'nin bugün yaptığı çalışmayı sarı-lacivertli taraftarlar da takip etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesinde takıma destek oldular.