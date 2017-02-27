Fenerbahçe'ye Samandıra'da da protesto

Hakan TARHAN / İSTANBUL, () - GAZİANTEP deplasmanında 2 puan bırakarak İstanbul'a dönen Fenerbahçe kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sonra Samandıra'da da protesto edildi.

Sarı-lacivertli ekibi taşıyan otobüs Can Bartu Tesisleri'ne girerken, burada bekleyen yaklaşık 20 taraftar sözlü protestoda bulundu. Taraftarlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olduğu gibi "Yönetim İstifa", "Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon" ve "Beşiktaş'ın çocuğu Aziz Yıldırım" sloganları atarken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ve spor şube polisleri herhangi bir olayın çıkmasına izin vermediler. Takım otobüsü tesislere girdikten çok kısa bir süre sonra futbolcular, tesisleri polis koruması altında terk ederken, ilk ayrılanlar arasında Lens, Sow ve Neustadter dikkati çekti.

Görüntü Dökümü

------------------

-Takım otobüsünün tesislere girmesi

-Taraftar protesto

-Alınan güvenlik önlemleri

-Futbolcuların şahsi araçlarıyla tesislerden ayrılması