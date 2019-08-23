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Fenerbahçe'ye Mauricio Isla şoku
Fenerbahçe'de bugün yapılan sabah antrenmanında ağrı hisseden Mauricio Isla'nın yapılan kontrollerin ardından quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Şilili oyuncunun yaklaşık 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Fenerbahçe'de...
SPOR 22.08.2019, 15:56
Fenerbahçe'de bugün yapılan sabah antrenmanında ağrı hisseden Mauricio Isla'nın yapılan kontrollerin ardından quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Şilili oyuncunun yaklaşık 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de sezonun ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçında sakatlık geçiren Victor Moses'tan sonra sarı-lacivertlilere bir kötü haber daha geldi. 31 yaşındaki sağ bek, sabah gerçekleştirilen antrenmanda ağrı hissetti ve yapılan kontrollerin ardından oyuncunun quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Öte yandan sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan ile Hasan Ali Kaldırım'ın da sakatlıkları devam ediyor.
Fenerbahçe'de sezonun ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçında sakatlık geçiren Victor Moses'tan sonra sarı-lacivertlilere bir kötü haber daha geldi. 31 yaşındaki sağ bek, sabah gerçekleştirilen antrenmanda ağrı hissetti ve yapılan kontrollerin ardından oyuncunun quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Öte yandan sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan ile Hasan Ali Kaldırım'ın da sakatlıkları devam ediyor.
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