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Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama

Taha AYHAN/MALATYA, () - SPOR Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, Malatya'ya geldi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla saat 19.00'da Malatya...

Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama

Taha AYHAN/MALATYA, () - SPOR Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, Malatya'ya geldi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla saat 19.00'da Malatya Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileriyle karşıladı. Özellikle Volkan Demirel'e destek tezahüratlarında bulunan taraftarlar, meşale yakıp futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Havalimanından otobüsle ayrılan Fenerbahçe kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Futbolcuların havalimanında görüntüleri
- Taraftarın sevgi gösterileri
- Futbolculardan detaylar
- Meşale yakanlar
- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

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