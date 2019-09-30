Fenerbahçe'ye Isla müjdesi

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray'la oynanan derbi maçta sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçe'nin Şilili savunma oyuncusu Mauricio Isla'nın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sol üst baldırına aldığı darbe nedeniyle sakatlanarak Galatasaray maçının devre arasında oyundan alınan Isla'nın sakatlığında önemli bir durumun olmadığı ifade edildi. 31 yaşındaki futbolcu teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde sarı-lacivertlilerin Süper Lig'in 7'nci haftasında 4 Ekim Cuma günü Antalyaspor'la oynayacağı maçta forma giyebileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Nijeryalı oyuncu Victor Moses'in takımdan ayrı özel program dahilinde günü tamamlayacağı aktarılırken bir diğer sakat futbolcu Garry

Rodrigues'in ise tedavisine devam edildiği belirtildi.

