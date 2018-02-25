Fenerbahçe'ye coşkulu uğurlama

Fatih DURMUŞ - İSTANBUL /

Fenerbahçe kafilesi, bu akşam Beşiktaş ile oynanacak derbi maça meşale ve tezahüratlar eşliğinde uğurlandı.

Çok sayıda Sarı-lacivertli taraftar, tesislerin önünde toplanarak meşale ve tezahüratlarla takımlarına moral verdiler. Fenerbahçe kafilesi tesislerden çıkarken de otobüsün önüne kesen taraftarlar, futbolculara sevgi gösterilerinde bulundular. Takım otobüsü daha sonra güvenlik güçlerinin eşliğinde karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Taraftarlardan görüntüler

- Meşale yakılıp ve tezahürat yapılması

- Takım otobüsünün önünün kesilmesi

- Genel detaylar