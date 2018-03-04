Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi: 66-65

İSTANBUL, () SALON: Metro Enerji HAKEMLER: Önder Yılmaz, Abdullah Koputan, Murat Amaç FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Vaughn 20, Sottana 5, Tuğçe Canıtez 2, Verameyenka 10, Pelin Derya Bilgiç 4, Ayşe Cora 5, Plum 10, Tilbe Şenyürek...

Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi: 66-65

İSTANBUL, ()

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Önder Yılmaz, Abdullah Koputan, Murat Amaç
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Vaughn 20, Sottana 5, Tuğçe Canıtez 2, Verameyenka 10, Pelin Derya Bilgiç 4, Ayşe Cora 5, Plum 10, Tilbe Şenyürek 3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 13 , McBride 13, Cansu Köksal, Lavender 6, Holingsvorth 7, Olcay Çakır Turgut 11, Bahar Çağlar 6, Gruda 9
1'İNCİ PERİYOT: 26-16
İLK YARI: 46-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-47

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19'uncu haftasında Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 66-65 mağlup etti.
KBSL'de günün diğer sonuçları şu şekilde:
Samsun Canik Belediye - Çukurova Basketbol: 60-68
Mersin BŞB - İstanbul Üniversitesi: 72-78
Galatasaray - Hatay BŞB: 72-67

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314