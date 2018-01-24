mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY uçağı Trabzon’a inemedi
THY uçağı Trabzon’a inemedi
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile...
İBB kadrosu için 24 bin 109 işçi başvuru yaptı
İBB kadrosu için 24 bin...

Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi: 65-76 

Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 13'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Yakın Doğu Üniversitesi'ne 65 - 76 mağlup oldu.

Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi: 65-76 

Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 13'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Yakın Doğu Üniversitesi'ne 65 - 76 mağlup oldu.SALON: Metro Enerji 

HAKEMLER: Marko Vuckovic, Petr Hrusa, Vladimir Tsekov 
FENERBAHÇE: Anastasiya Verameyenka 19, Giorgia Sottana 2, Ana Dabovic 11, Kelsey Plum 4, Kia Vaughn 8, Aerial Powers 16, Birsel Vardarlı Demirmen 3, Ayşe Cora 2, Esra Ural, Tuğçe Canıtez, Melisa Korkmaz, Pelin Bilgiç

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ:

Kayla McBride 17, Courtney Vandersloot 4, Elin Eldebrink 14, Jantel Lavender 10, Kuanitra Hollingsworth 6, Sandrine Gruda 12, Olcay Çakır Turgut 6, Bahar Çağlar 1, Cansu Köksal, Gökçe Doğan, Ann Wauters
1'İNCİ PERİYOT: 15 - 21 
DEVRE: 38 - 39 

3'ÜNCÜ PERİYOT:53 - 62

Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 13'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Yakın Doğu Üniversitesi'ne 65 - 76 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Yakın Doğu Üniversitesi 11'inci galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe, 4'üncü yenilgisini aldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi 19 sayıyla Fenerbahçe'den Anastasiya Verameyenka oldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314