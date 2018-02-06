Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Yıldırım ve Kocaman'ın PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi

İSTANBUL, ()

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler ve kulüpleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın ise Gençlerbirliği müsabakasının ardından sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği duyuruldu.

Öte yandan Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçındaki saha olayları, Fenerbahçe ise Gençlerbirliği maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"BURSASPOR Kulübü'nün 02.02.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün 03.02.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.02.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu ISSAM CHEBAKE'nin 03.02.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 04.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 03.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 04.02.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınladığı 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın 04.02.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 04.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 04.02.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş Kulübü'nün 04.02.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 03.02.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.02.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ADANASPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu OSMAN ÖZKÖYLÜ'nün 03.02.2018 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakası sonrasındaki basın toplantısında yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 04.02.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü'nün 04.02.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.02.2018 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki '5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

KARŞIYAKA Kulübü'nün 03.02.2018 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 04.02.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-ALTAY TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi MEHMET GİRAY KÜÇÜK'ün aynı müsabakadaki 'cezaya uymaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."