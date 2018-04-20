Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Dolar 4.06 lirada, euro 4.98 lirada, Borsa düştü
Dolar 4.06 lirada, euro 4.98...
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı

Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL,() -  Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçın...

Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL,() - 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçın 57'nci dakikasında yaşanan olaylar sebebiyle iki takımın da PDFK'ya sevk edildiği açıklandı. 
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: 
1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ BOZAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 20.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi GÖKHAN UYANIK'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı' nın 44. maddesi uyarınca 20.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BEŞİKTAŞ A.Ş Kulübü görevlisi ERDİNÇ GÜLTEKİN'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 20.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
BEŞİKTAŞ A.Ş Kulübü futbolcusu KEPLER LAVERAN DE LIMA FERREIRA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314