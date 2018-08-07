Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak
Haliç'teki 3 köprü yarın gece...
Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması
Bakan Gül açıkladı: Davalarda süre...
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak

Fenerbahçe ve Benfica yönetimleri bir araya geldi

LIZBON () - Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçı öncesi başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Portekiz ekibi Benfica'nın yöneticileriyle bir araya geldi. Taraflar birbirlerine kritik...

Fenerbahçe ve Benfica yönetimleri bir araya geldi

LIZBON () - Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçı öncesi başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Portekiz ekibi Benfica'nın yöneticileriyle bir araya geldi. Taraflar birbirlerine kritik maç öncesi başarı diledi. Yemeğe Benfica Asbaşkanı Jose Eduardo Moniz ve UEFA temsilcisi de katıldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica'nın anı defteri için bir yazı kaleme aldı. Koç, İngilizce yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı: "Benfica ile karşılaşmak üzere bir kez daha Lizbon'dayız. Bu maçta farklı bir sonuç umuyoruz. Büyük bir tarihi, harika bir kültürü ve güçlü bir markası olan böyle bir kulübe en derin saygılarımızı ve samimi dostluğumuzu sunuyoruz. Sıcak ve içten misafirperverliğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz ve İstanbul'da sizi ağırlamayı bekliyoruz. Fenerbahçe'nin başkanı olarak futbol takımının ilk resmi maçında Benfica ile karşılaşmaktan onur duyuyorum. Benfica'ya harika bir 2018-19 sezonu ve başarılarının devamını diliyorum. En derin saygılarımızla"

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328