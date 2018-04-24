Fenerbahçe ve Başakşehir, PFDK'ya sevk edildi

Marius Sumudica ve Mustafa Er de PFDK'da

İSTANBUL,()

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Bursaspor Kulübü ve teknik direktör Mustafa Er, Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Kardemir Karabükspor Kulübü İdarecisi Erkan Ahmet Özcan'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Medipol Başakşehir Kulübü, Kayserispor karşılaşmasında tribüne usulsüz seyirci alınması sebebiyle PFDK'ya sevk edilirken, Fenerbahçe, Antalyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 20.04.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın 20.04.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü idarecisi ERKAN AHMET ÖZCAN'ın 21.04.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi 22.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BURSASPOR Kulübü'nün 21.04.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA ER'in aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatının 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 23.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 21.04.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü görevlisi ÜNSAL ÇETİNKAYA'nın aynı müsabakadaki 'hakareti ve tehdidi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü görevlisi MEHMET ZAFER YETİŞ'in aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü görevlisi ALİ MÜLAYİM'in aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü YALÇIN KOŞUKAVAK'ın 21.04.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatının 7/1-e uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 21.04.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7, 9/2, 6/5 Ek-1, 8/9 ve 5/8 maddeleri, Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişi Talimatı'nın 5/d maddesi, Yayın Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- SAMSUNSPOR Kulübü'nün 22.04.2018 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SAMSUNSPOR teknik sorumlusu BESİM DURMUŞ'un aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

SAMSUNSPOR sportif direktörü DENİZ COŞKUN ZEREN'in aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca 23.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- DENİZLİSPOR Kulübü'nün 22.04.2018 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."