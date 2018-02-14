Vestel Venus Sultanlar Ligi 20'nci hafta maçında VakıfBank deplasmanda Fenerbahçe'yi 29-27, 25-17, 21-25 ve 25-20'lik setlerle 3-1 yendi

Karşılaşmanın ilk ve ikinci setinde teknik molaları 12-10 önde geçen VakıfBank; ilk seti 29-27, ikinci seti de 25-17 kazanarak 2-0 öne geçti. Üçüncü seti Fenerbahçe 25-21 önde bitirerek skoru 2-1 yapsa da sarı-siyahlılar dördüncü seti 25-20, maçı da 3-1 kazandı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde günün sonuçları şu şekilde:

Beşiktaş - Çanakkale Bld.: 3-1

Halkbank - Nilüfer Bld.: 2-3

Seramiksan - Eczacıbaşı VitrA: 1-3

Bursa B.Şehir Bld. - İlbank: 3-0

Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Galatasaray 0-3

Fenerbahçe - VakıfBank: 1-3