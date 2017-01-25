Fenerbahçe - Uni Györ:66- 53

İSTANBUL-
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Bernard Vassallo (Malta), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Sergii Tyslenko (Ukrayna)
Fenerbahçe: Verameyenka 6, Ayşe Cora 10, Melis Gülcan 3, Esra Ural, Pelin Bilgiç, Lavender 15, Stricklen 5, Quigley 17, Birsel Vardarlı Demirmen 4, Melisa Korkmaz 2, Gruda 2, Tuğçe Canıtez 2
Uni Györ: Likhtarovich 10, Hruscakova 8, Torok 2, Marko 5, Kovacs 2, Lakioth 8, Goree 8, Simon 6, Varga 2, Kiesel 2
1. Periyot: 11-11
Devre: 35-31
3. Periyot: 54-41
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'nun 10. haftasında sahasında Macaristan temsilcisi Uni Györ'ü 66-53 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla gruptaki 8. galibiyetini elde etti.