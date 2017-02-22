Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile 1 - 1 berabere kaldı. Rusya'da oynanan ilk maçı 1 - 0 kaybeden Sarı-lacivertliler, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Krasnodar ise son 16 turuna yükseldi.



Mücadelede Krasnodar'ın golünü 7. dakikada Fedor Smolov, Fenerbahçe'nin ise 41. dakikada Martin Skrtel kaydetti.



İSTİFA SESLERİ



Bu arada Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın son bölümlerinde uzun süre "Yönetim istifa" diye bağırdı.

STAT: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi



HAKEM: Pawel Raczkowski, Tomasz Listkiewicz, Michal Obukowicz (Polonya)



FENERBAHÇE: Volkan Demirel (Dk 71 Fabiano), Şener Özbayraklı (Dk 71 Volkan Şen), Simon Kjaer, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Jeramain Lens, Moussa Sow (Dk 71 Fernandao), Robin van Persie



KRASNODAR: Kritsyuk, Naldo, Granqvist, Gazinski, Podberezkin (Dk 79 Mauricio Pereyra), Ramirez, Wanderson (Dk 64 Ricardo Laborde), Claesson, Kaleshin, Kabore, Smolov



SARI KARTLAR: Dk 21 İsmail Köybaşı, Dk 43 Josef de Souza, Dk 45 Lens, Dk 66 Sow (Fenerbahçe), Dk 58 Gazinskiy, Dk 66 Kaleshin, Dk 75 Kabore, Dk 82 Pereyra (Krasnodar)



GOLLER: Dk 7 Fedor Smolov (Krasnodar), Dk 41 Martin Skrtel (Fenerbahçe)