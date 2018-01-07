Fenerbahçe U21, Serik Belediyespor’a yenildi

Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, ()

Fenerbahçe U21 Takımı, Serik Belediyespor ile yaptığı hazırlık maçını 4-2 kaybetti.

Fenerbahçe U21 Takımı, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7’nci Grup’ta namağlup lider olan Serik Belediyespor ile hazırlık maçında karşılaştı. Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin sahasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Serik Belediyespor üst üste bulduğu gollerle skoru 4-1 yaptı. Maçın 75’inci dakikasında Fenerbahçe U21 Takımı skoru 4-2’ye getirdi.

Serik Belediyespor’un gollerini Toma, Mehmet, Bebbe (2) kaydederken, Fenerbahçe U21 takımının gollerini ise Yusuf ve Alparslan attı.

Karşılaşmayı Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve çok sayıda taraftar da izledi.

FOTOĞRAFLI