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Fenerbahçe tüm davalarını gözler önüne serdi - Yeniden

Mustafa AKIN/LOZAN, () - FENERBAHÇE Spor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla kulübün son durumu hakkında bilgiler paylaştı. Sarı-lacivertli kulüpten KAP’a yapılan açıklamada açılan davalar, alacaklar...

Fenerbahçe tüm davalarını gözler önüne serdi - Yeniden

Mustafa AKIN/LOZAN, () - FENERBAHÇE Spor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla kulübün son durumu hakkında bilgiler paylaştı.
Sarı-lacivertli kulüpten KAP’a yapılan açıklamada açılan davalar, alacaklar ve Fenerbahçe’ye açılan davalar gözler önüne serildi. Liverpool, Markoviç transferi ile ilgili Fenerbahçe’den 677 bin 808 Euro ve ayrıca hazırlık maçı yapılmaması sebebiyle 1 milyon Euro talep ederken, bu iki konunun FIFA’da görüşüldüğü bildirildi.
Fenerbahçe’nin PSG’de renklerine bağladığı Hollandalı eski futbolcusu Van der Wiel ile de 2 davası var. Açılan davalardan birinde Van der Wiel’in doktoru Dr. Madina Turakulova’nın sahte rapor düzenlediği diğer davanın ise oyuncunun faizi ile birlikte kazandığı 245 bin Euro’ya ilişkin CAS’a başvuru yaptığı belirtildi.
Sarı-lacivertli kulübün bir diğer önemli davası ise Volkan Şen’e açılmış durumda. Volkan Şen’in sözleşmesinin fesih edilmesi ile alakalı 687 bin Euro alacağı bulunan Fenerbahçe, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararını bekliyor.
Yapılan açıklamada ayrıca Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye dahil edilen Serdar Kesimal’ın sarı-lacivertli kulübün verdiği 250 bin Euro’luk cezayı iptal ettirmek için, Michael Kadlec’in 75 bin Euro alacağı olması sebebiyle FIFA nezlinde dava açtığı, Nani’nin 420 bin Euro’luk alacağı olması nedeniyle FIFA nezlinde dava açtığı bildirildi. Emmanuel Emenike’nin ise yetiştirme bedelinin ödenmediği için Fenerbahçe ile Nijerya'nın Red Tigers kulübünün 492 bin 644 Euro’luk davalı olduğu belirtildi.
Sarı-lacivertli kulübün, Avukat Emin Özkurt ile de davalık olduğu yapılan KAP bildiriminde yer aldı. Özkurt’un Uluslararası Futbol Hukukçuları Derneği yönetim kurulu üyelerine gönderdiği e-mail'de kulübü ve idarecilerini şike yolsuzluğu içinde gösterecek nitelikte beyanlarda bulunması nedeniyle önce vekillik görevinden azledildiği daha sonrasında İstanbul Barosu'na şikayet edildiği belirtildi. İstanbul Barosu’nun disiplin soruşturmasına gerek olmadığı kararını vermesine karşın Fenerbahçe, Türkiye Barolar Birliği (TBB) nezdinde verilen karara itiraz ettiği ve henüz karara bağlanmadığı ifade edildi.
Sarı-lacivertli kulüp ayrıca 3 Temmuz kumpasını kuran hakim ve savcılar ile Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fettullah Gülen ve Mehmet Baransu’ya dava açmış durumda.

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