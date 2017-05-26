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Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,() - SPOR Toto Süper Lig'in 33. hafta maçındasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat...

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,() - SPOR Toto Süper Lig'in 33. hafta maçındasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 18.00'de başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.
 

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