Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,() - SPOR Toto Süper Lig'in 33. hafta maçındasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 18.00'de başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

