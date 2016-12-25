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Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL, () - FENERBAHÇE, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 13:30’da başlayan...

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL, () - FENERBAHÇE, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 13:30’da başlayan antrenman 1 saat sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertli takım, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Trabzon’a gidecek.

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