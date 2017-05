Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat: "Bu kadroyla alabileceğimiz her şeyi aldık. Daha fazlası mümkün değildi"

"Başka bir takım Mehmet Ekici'ye, biz almayalım diye 2 milyon Euro önerdi. Bu transfer olsaydı bize karşı kazanamayacaklarını biliyorlardı"

"Sosa, Brezilyalı ve Ukraynalı birer oyuncu vardı istediğim. Alabilseydik istediğimiz noktaya gelirdik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal: "İki takımın karşılaşmasında sonuç çok önemli değildi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ellerindeki kadroyla bu sezon başarabileceklerinin en iyisini yaptıklarını söyledi.

Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Advocaat, "Bu kadroyla alabileceğimiz her şeyi aldık. Daha fazlası yok elimizde. Şu an ligi 3. sırada bitirebiliriz. Biz bu kadro gücünden her şeyi aldık. Daha fazlası mümkün değildi" dedi.

Taraftarın Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic lehine yaptığı tezahüratların sorulması üzerine Hollandalı teknik adam, "Basketbol koçumuz desteği hak ediyor. Harika bir sezon geçirdi. Benim hiçbir sorunum yok bu tezahüratlarla ilgili. Başarılı bir hoca ve bunu hak ediyor. O kazandı, ben kazanamadım" diye konuştu.

Devre arasında Mehmet Ekici'yi transfer etmeyi çok istediklerini vurgulayan Advocaat, "Başka bir takım, Mehmet Ekici'ye, biz almayalım diye, 2 milyon Euro önerdi" derken, basın mensuplarının "Bu takım Beşiktaş mı?" sorusuna ise, "Bunu siz biliyorsunuz. Ben takım ismi söylemedim. Çok tuhaf bir durum. Bir kulüp başka bir kulüpte oynamaması için oyuncuya 2 milyon Euro veriyorsa bu gerçeken ilginçtir. Bu transfer olsaydı bize karşı kazanamayacaklarını biliyorlardı. Anlayabiliyorum. Bu transfer fark oluşturacaktı. Oyun tarzımın bu futbolcuya ihtiyacı vardı" yanıtını verdi.

Devre arasında Milan'da oynayan Jose Sosa'yı almak istediklerini, ancak transferin olmadığını açıklayan Advocaat, "Bir kulübe geç geliyorsanız bunun zorluğu vardır. Aralık ayında ne istediğimizi biliyorduk. Medipol Başakşehir devre arasında 4 oyuncu aldı. Bizim de yapmamız gereken belki de buydu. Geçen yıl harika oyuncular mı biliyorum ama harika isimler vardı; Diego, Nani gibi. Sosa, Brezilyalı ve Ukraynalı birer oyuncu vardı istediğim. Alabilseydik istediğimiz noktaya gelirdik. Kimseyi suçlayamam, yönetimimiz denedi ama olmadı" ifadesini kullandı.

Devre arası kadroya katılan tek isim Oleksandr Karavaiev'i kendisinin istediğini de söyleyen Advocaat, "Bu transfer yönetimin kararı değildi. Finansal durumunuzu siz de biliyorsunuz. Çok da iyi durumda değiliz. Sadece kiralık oyuncu alabilirdik. Sow 6 hafta aramızda olmayacaktı. Kadromuza bir oyuncu katmak istedik. Elimizdeki parayla ne beklenebilir ki? Mevcut piyasada günümüz transferlerine bakıyorsunuz, bizim konuşmamız boş. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımların bu transferleri yapması bekleniyor, ama mümkün değil. Biraz gerçekçi olmak lazım" dedi.

Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in son maçında takımının başında olacağını açıklayarak, "Kadıköy'deki son maçıma çıktım. Son Adanaspor maçında da takımının başında olacağım. Fenerbahçe'de geçirdiğim sezondan keyif aldım. Fenerbahçe çok çok büyük bir takım. Doğru işler yapılır, doğru takım kurulursa gelecek sezon şampiyonluğa oynar. Farklı pozisyonlarda isimlere ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

"İKİ TAKIMIN KARŞILAŞMASINDA SONUÇ ÇOK ÖNEMLİ DEĞİLDİ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise şunları söyledi:

"Her iki takım için de sezon, beklentilerin dışında gelişti. Oldukça zorlu bir tünelin içinden çıkıyoruz. Transfer yapmakta zorlandık, devre arası birkaç takviyeyle takımı toparlamaya çalıştık. İki takımın karşılaşmasında sonuç çok önemli değildi. İki takım da centilmence sahada kalmaya çalıştı. İlk yarı Fenerbahçe iyi oynadı, ikinci yarı biz daha iyi oynadık. Önümüzdeki sezonun hazırlığını uzun zamandır yapıyoruz."

Trabzonspor'un teknik direktörü olduğu için Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili yorum yapamayacağını belirten Yanal, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bordo-mavili takımla adının anılmasıyla ilgili gelen bir soruya da, "Bu sorulara ben muhatap değilim. Muhatabına sorun" yanıtını verdi.

