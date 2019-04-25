Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek 

İSTANBUL,()
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu. haftanın önemli karşılaşmarından Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak .
Süper Lig'de 30'uncu haftanın programı ve hakemleri şöyle:
YARIN
20:30 Medipol Başakşehir - Göztepe (Suat Arslanboğa)
CUMARTESİ
16:00 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor (Halis Özkahya)
16:00 Antalyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fırat Aydınus)
19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Cüneyt Çakır)
PAZAR
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor (Koray Gençerler)
16:00 Bursaspor - Akhisarspor (Serkan Çınar)
19:00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü (Halil Umut Meler)
PAZARTESİ
20:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (Serkan Tokat)
20:00 Atiker Konyaspor - Galatasaray (Mete Kalkavan)