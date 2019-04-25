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Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek 

İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu. haftanın önemli karşılaşmarından Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak .  Süper Lig'de 30'uncu haftanın programı...

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek 

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu. haftanın önemli karşılaşmarından Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak . 
Süper Lig'de 30'uncu haftanın programı ve hakemleri şöyle:

YARIN 
20:30 Medipol Başakşehir  - Göztepe  (Suat Arslanboğa)

CUMARTESİ 
16:00 Çaykur Rizespor  - Demir Grup Sivasspor (Halis Özkahya)
16:00 Antalyaspor  - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fırat Aydınus)
19:00 Fenerbahçe  - Trabzonspor (Cüneyt Çakır)

PAZAR
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor (Koray Gençerler) 
16:00 Bursaspor -  Akhisarspor (Serkan Çınar) 
19:00 Beşiktaş  - MKE Ankaragücü (Halil Umut Meler)

PAZARTESİ 
20:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (Serkan Tokat)
20:00 Atiker Konyaspor - Galatasaray (Mete Kalkavan) 

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