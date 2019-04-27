Fenerbahçe - Trabzonspor maçından notlar

Mustafa AKIN / İstanbul,() -

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maça göre 11'de 5 değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı İsmail Köybaşı, sakatlığı bulunan Serdar Aziz kadroda bulunmazken, Eljif Elmas, Valbuena ve Tolgay Arslan yedek soyundu. Ersun Yanal, bu isimlerin yerine Hasan Ali Kaldırım, Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Jailson ve Soldado'ya görev verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor karşısına şu 11'le çıktı:

''Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Dirar, Jailson, Zajc, Ayew, Soldado.''

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de 4 futbolcu Trabzonspor maçında görev alamadı. Sarı-lacivertli ekipte ligin 28'inci haftasında oynanan Galatasaray derbisinde sakatlanan Victor Moses, ligin 29'uncu haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Serdar Aziz ile cezalı durumda bulunan İsmail Köybaşı ve Mehmet Ekici, bordo-mavili ekiple oynanan maçta takımlarını yalnız bırakan isimler oldu.

YANAL ESKİ ÖĞRENCİLERİYLE HASRET GİDERDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, eski öğrencileri ile karşılaşma öncesinde hasret giderdi. Yanal, mücadele öncesinde yanına gelen eski oyuncuları ile selamlaşarak kısa bir süre sohbet etti.

TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar Trabzonspor maçında takımlarına destek olmak için stadı doldurdu. Karşılaşma öncesinde gönül verdikleri takımlarına destek olan sarı-lacivertli taraftarlar mücadele esnasında da yaptıkları tezahüratlarla desteklerini sürdürdüler.

Öte yandan uzun yıllardır alınan karar gereği Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe sahasında karşılaşmayı izleyemedi.

(FOTOĞRAFLI)