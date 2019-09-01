Fenerbahçe - Trabzonspor maçından notlar

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayan maçta hakem Fırat Aydınus düdük çaldı.Lige iyi başlayan ve mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında evindeki 22 yıllık namağlupluk serisini sürdürmek için sahaya çıktı. Ligin 2’nci haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçına göre değişikliğe gitmeyen teknik direktör Ersun Yanal, karşılaşmaya şu 11 ile çıktı: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth ilk 11'i ile sahada yer aldı.MEVLÜT YEDEK SOYUNDUFenerbahçe’de yeni transfer Mevlüt Erdinç yedek soyundu.Sarı lacivertli ekipte geçtiğimiz günlerde bonservissiz olarak kadroya dahil olan Mevlüt Erdinç, Trabzonspor ile oynanan maçta yedek soyundu. Teknik direktör Ersun Yanal’ın yedekler arasında yer verdiği Mevlüt Erdinç, forma bekledi. Sarı lacivertli taraftarlar Mevlüt Erdinç’e yoğun ilgi gösterirken tecrübeli golcü de tribünlere giderek taraftarları selamladı.RAMİ KADRODA YOKSarı lacivertli ekibin bir diğer yeni transfer Adil Rami ise kadroda yer almadı.Fenerbahçe’nin 1 yıllık anlaşma sağladığı Fransız futbolcu Adil Rami, Trabzonspor ile oynanan maçta görev almadı. Antrenman eksikliği bulunan Adil Rami, teknik heyet tarafından tam hazır olmadığı gerekçesi ile riske edilmedi.TOLGAY ARSLAN YEDEKLER ARASINDAFenerbahçe’de sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan ve ligde 2 hafta forma giyemeyen Tolgay Arslan, Trabzonspor mücadelesiyle sahalara döndü. Ersun Yanal’ın ilk 11’de görev vermediği Tolgay Arslan, yedekler arasında yer aldı.BAKAN KASAPOĞLU STATTAFenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti. Bakan Kasapoğlu’na Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşılaşma esnasında eşlik etti.TARAFTARLARDAN KOREOGRAFİFenerbahçe, Trabzonspor maçı, kapalı gişe oynadı. Ülker Stadyumu’nu tamamen dolduran sarı lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlar ile takımlarına destek oldu.Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma öncesinde 28’inci şampiyonluğa atıfta bulundu. Okul Açık Tribünü’nün üst kısmında yer alan taraftarlar ‘’Hedef 29’’ yazılı kartonlar açılırken, alt tarafta bulunan taraftarlar ise ‘’Çoçuklar İnanın, İnanın Çocuklar’’ yazısı açarak koreografi gerçekleştirdi.