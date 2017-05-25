Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, ligde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 11.00'de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 ayrı grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor maçı hazırlıkları yarın yapılacak çalışmalarla tamamlanacak.

PINARHİSARLI ÖĞRENCİLER İDMANI İZLEDİ

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün gerçekleştirdiği organizasyon kapsamında, Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesi'ndeki okullarda öğrenim gören öğrenciler ile Erkek Basketbol Takımı'nın Olympiakos'u yenerek şampiyon olduğu maçı izlerken çekilen fotoğraflarıyla ünlenen ve kulübün davetlisi olarak İstanbul'a gelen Siirtli çocuklar Muhammet Ali Kol ile Birdal Üzer de antrenmanı izledi. Oyuncularla tanışan, onlardan imza alan çocuklar fotoğraflar çektirdi.

İSTANBUL / (FOTOĞRAFLI)