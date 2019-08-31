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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlarken, yeni transfer Mevlüt Erdinç de takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 18.30’da...
SPOR 31.08.2019, 19:44
Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlarken, yeni transfer Mevlüt Erdinç de takımla birlikte çalıştı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 18.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından üç gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.
Yarın akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması saat 21.45’te başlayacak.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 18.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından üç gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.
Yarın akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması saat 21.45’te başlayacak.
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