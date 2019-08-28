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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınmayla başladı, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam...
SPOR 28.08.2019, 18:39
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınmayla başladı, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan sarı laciverli oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınmayla başladı, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan sarı laciverli oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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