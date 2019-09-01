Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1 (İLK YARI)

Mustafa AKIN / İSTANBUL ()

STAT: Ülker

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

SARI KARTLAR: Dirar (Fenerbahçe) - Sosa (Trabzonspor)

GOLLER: Dk. 17 Rodrigues (Fenerbahçe) - Dk. 28 Ekuban (Trabzonspor)

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle son buldu.

1’inci dakikada Max Kruse’nin arapasında ceza sahası içinde topla buluşan Vedat’ın vuruşunda topu kaleci Uğurcan uzaklaştırdı.

4’üncü dakikada Max Kruse’nin ceza sahası dışından sert vuruşu kalenin üzerinden auta gitti.

17’nci dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde Max Kruse ile verkaça giren Rorrigues’in altıpas önünde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın solundan ağlarla buluştu:1-0.

21’inci dakikada Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta Tolga Ciğerci topu uzaklaştırdı.

28’inci dakikada Trabzonspor eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Avdijaj’ın pası ile caza sahasın içinde buluşan Ekuban, topu kafa vuruşu ile ağlara gönderdi:1-1.

34’üncü dakikada ceza sahası içi solunda topla buluşan Nwakaeme’nin rakipleri geçerek vuruşunda top yandan dışarı gitti.

36’ncı dakikada topla buluşan Rodrigues’in ceza sahası dışından sert vuruşu savunmadan sekerek oyun alanına döndü. Dönen topa hareketlenen Emre Belözoğlu’nun ceza alansı dışından vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

43’üncü dakikada Vedat’ın pası ile ceza sahası içi dolunda buluşan Max Kruse’nin vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

45’inci dakikada Max Kruse’nin pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues’in şutu direkten oyun alanına döndü.

45+1’inci dakikada Tolga Ciğerci’nin pasında topla buluşan Rodrigues’in rakiplerine geçerek vuruşunda top kale direği dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik skorla sona erdi.