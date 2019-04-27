Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

Mustafa AKIN / İSTANBUL,() -

STAT: Ülker

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Dirar, Jailson, Zajc (Dk.56 Valbuena), Ayew (Dk.66 Eljif), Soldado

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Majid, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak (Dk.90+2 Zagro Toure), Abdülkadir Ömür (Dk.88 Olcay Şahan), Yusuf (Dk.77 Ekuban), Nwakaeme, Rodallega

SARI KARTLAR: Skrtel, Soldado, Hasan Ali (Fenerbahçe) - Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Parmak (Trabzonspor)

GOLLER: Dk.90+6 Valbuena (Fenerbahçe) - Dk.16 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

KIRMIZI KART: Dk.71 Sadık Çiftpınar (Fenerbahçe)



Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

1'inci dakikada Rodellega'nın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Harun topa hakim oldu.

12'nci dakikada Yusuf Yazıcı'nın ara pası ile ceza sahası önünde topla buluşan Rodellaga'nın vuruşunda Skrtel'e çarpan top üst direkten oyun alanına döndü.

16'ncı dakikada Nwakaeme'nin sol çaprazdan pası ile ceza sahası önünde topla buluşan Abdülkadir Ömür, meşin yuvarlağı bekletmeden Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Yusuf'un sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

27'nci dakika Soldado'nun ceza sahası dışından şutunda Majid'e çarpan topu kaleci Uğurcan çeldi.

41'inci dakikada Pereira'nın ara pası ile topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda top Skrtel'den geri döndü. Dönen topu önünde bulan Yusuf'un vuruşunda top auta gitti.

50'nci dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin şutunu kaleci Harun kontrol etti.

61'inci dakikada Isla'nın ortasında ön direkte topu kontrol eden Soldado, meşin yuvarlağı Valbuena'ya aktardı. Valbuena'nın vuruşunda top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

71'inci dakikada Abdülkadir Parmak'a yaptığı faul sebebiyle Sadık Çiftpınar ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

76'ncı dakikada Valbuena'nın ortasına ceza sahası içinde bulunan Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

83'üncü dakikada Eljif'in ceza sahası dışından kullandığı sert şutu kaleci Uğurcan çeldi.

87'nci dakikada Hasan Ali'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.

90'ıncı dakikada Valbuena'nın ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Dairar'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

90+2'nci dakikada Mehmet Topal'ın ortasında Eljif Elmas'ın kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

90+6'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Valbuena geçti. Valbuena'nın ortasında top direkt fileler ile buluştu:1-1.

TARAFTARLARDAN AYEW'E TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçında performansından memnun kalmadıkları Andre Ayew'e tepki gösterdi. Karşılaşma içinde de taraftar tepkisine maruz kalan Ganalı futbolcu karşılaşmanın 66'ncı dakikasında yerini Eljif'e bırakırken de tepki ile karşılaştı.

FOTOĞRAFLAR: İbrahim MAŞE