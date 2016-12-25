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Fenerbahçe Trabzon’da

SPOR Toto Süper Lig'in 16’ncı haftasında yarın akşam Trabzonspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi. Saat 18.05 sıralarında özel uçakla Trabzon Havalimanı’na gelen Fenerbahçe’yi karşılayan bir grup...

Fenerbahçe Trabzon’da
SPOR Toto Süper Lig'in 16’ncı haftasında yarın akşam Trabzonspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.
Saat 18.05 sıralarında özel uçakla Trabzon Havalimanı’na gelen Fenerbahçe’yi karşılayan bir grup sarı lacivertli taraftar takım lehine tezahüratta bulundu. Polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde otele ulaşan sarı lacivertlilerde kart cezalısı olan Martin Skrtel ile sakatlığı bulunan Robin Van Persie ve Hasan Ali Kaldırım kafilede yer almadı.

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