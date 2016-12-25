SPOR Toto Süper Lig'in 16’ncı haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

Saat 18.05 sıralarında özel uçakla Trabzon Havalimanı’na gelen Fenerbahçe’yi karşılayan bir grup sarı lacivertli taraftar takım lehine tezahüratta bulundu. Polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde otele ulaşan sarı lacivertlilerde kart cezalısı olan Martin Skrtel ile sakatlığı bulunan Robin Van Persie ve Hasan Ali Kaldırım kafilede yer almadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fenerbahçe Trabzon Havalimanı’na geliş

-Konaklayacağı otelin önünden görüntüler

-Detaylar

Haber: Tolga SAĞLAM Kamera: Osman ŞİŞKO