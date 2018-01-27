Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR / TRABZON,()

Spor Toto Süper Lig'de yarın akşam Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

Saat 19.35 sıralarında özel uçakla Trabzon Havalimanı’na gelen Fenerbahçe kafilesi polis kordonu altında dış hatlar giden yolcu salonundan çıkış yaptı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yer aldığı sarı lacivertli kafile daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ve yaklaşık 100 polisin koruduğu Fenerbahçe kafilesi konvoyunda hiç bir olumsuzluk yaşanmadı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kafilenin havaalanından çıkışı

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HABER: FATİH TURAN KAMERA: SELÇUK BAŞAR/