Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

Fenerbahçe Torbalı'da çalıştı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Bornova Stadı'nda TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde idmana çıktı. Saat 10.00'da başlayan antrenmanda sakatlıkları...

Fenerbahçe Torbalı'da çalıştı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Bornova Stadı'nda TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde idmana çıktı. Saat 10.00'da başlayan antrenmanda sakatlıkları nedeniyle İstanbul'da bırakılan Soldado, Aatıf, İsmail, Şener ve Salih yer almadı. Düz koşuyla başlayan çalışmalar, pas ve koordinasyon idmanıyla devam etti. Teknik direktör Philip Cocu gözetimindeki idmanın ilk 30 dakikası basın açık şekilde sürdü. Taraftara kapalı yapılan idmanda bir grup futbolsever tel örgülerin ardından çalışmayı seyretti. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, teknik ekip ve yönetim kurulu da hazırlıkları tribünden takip etti. Cocu'nun 2014-2015 sezonunda hizmete giren Metin Oktay Yerleşkesi'ni çok beğendiği ifade edildi. İzmir'de kampa giren sarı-lacivertlilerde Cocu sabah antrenmanın ardından tesisleri gezecek, Fenerbahçe saat 18.00'de Atatürk Stadı'nda yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek. Altınordu-Fenerbahçe müsabakası saat 21.00'de başlayacak.   

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fenerbahçe antrenmanından görüntüler

Haber: Onur ATIŞ - Kamera: Mücahit BETAŞ / İZMİR, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328