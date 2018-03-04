Fenerbahçe - Teleset Mobilya Akhisarspor maçından notlar

Mustafa AKIN / İSTANBUL, ()

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çaldı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu Teleset Mobilya Akhisarspor maçında görev alamadı.

Uzun süredir sakatlığı bulunan Vincent Janssen, ZTK yarı final ilk maçında kırmızı kart gören Volkan Demirel, Alper Potuk, sakatlığı bulunan İsmail Köybaşı ve Eljif Elmas, Akhisarspor maçında takımını yalnız bırakan isimler oldu.

FERNANDAO VE VALBUENA 11'DE

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş ile oynanan derbi maçtan sonra bir maç ceza alan Jose Fernandao ile son 2 maçta görev alamayan Mathieu Valbuena, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı ile formasına kavuştu. Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) oynanan Beşiktaş maçında cezasını çeken Fernandao ve lig ile ZTK'da oynanan Beşiktaş mücadelelerinde görev alamayan Valbuena teknik direktör Aykut Kocaman tarafından 11'de görevlendirildi.

KUPA MAÇININ 11'İNE GÖRE 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ZTK'da oynanan Beşiktaş maçına göre Akhisarspor karşılaşmasında 6 değişikliğe gitti. Kupada oynanan Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Volkan Demirel, Alper Potuk ve yedek soyunan Mehmet Ekici, Şener, Aatif ve Soldado'nun yerine Kameni, Isla, Dirar, Giuliano, Valbuena ve Fernandao ilk 11'de görev aldı.

OKAN BURUK CEZALI

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk cezası nedeniyle takımın başında yer alamadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan yarı final ilk maçında mücadelenin hakemine yönelik sportmenliğe aykırı harekette bulunan ve PFDK tarafından bir maç ceza alan Buruk, Fenerbahçe karşılaşmasında takımının başında yer alamadı. Buruk'un yerine teknik sorumlu İrfan Saraloğlu görev aldı.

OLCAN ADIN VE ORHAN TAŞDELEN SAKAT

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanan ve seriyi sürdürmek isteyen Akhisarspor, Fenerbahçe maçına 2 oyuncusundan yoksun çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Kasımpaşa ila oynanan maçın ardından sakatlanan Olcan Adın ile Fenerbahçe maçının hazırlıklarında sakatlık geçiren Orhan Taşdelen takımını yalnız bıraktı.

AFRİN İÇİN SAYGI DURUŞU

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanan maç öncesinde Afrin'deki Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunuldu.

Suriye'nin Afrin Bölgesi'nde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı için Ülker Stadyumu'nda saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan tribünlerde bulunan taraftarlar 'Vatan sana canım feda' tezahüratlarında bulundu.