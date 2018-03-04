Fenerbahçe - Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-3

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu.

STAT: Ülker



HAKEMLER: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken



FENERBAHÇE: Kameni - Isla (Dk.46 Aatif), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef (Dk.80 Mehmet Ekici), Dirar, Valbuena (Dk.69 Soldado), Giuliano, Fernandao



TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac - Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer, Sissoko, Eray (Dk.73 Dany), Muğdat, Larsson (Dk.88 Onur), Serginho, Seleznyov (Dk.84 Henrique)



GOLLER: Dk.57 Giuliano, Dk.67 Aatif (Fenerbahçe) - Dk.14 Serginho, Dk. 35 Seleznyov, Dk.59 Larsson (T.M Akhisarspor)



SARI KARTLAR: Sissoko, Lopes, Mustafa Yumlu, Larsson, Lukac (T.M Akhisarspor)



Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu.

14'üncü dakikada Ömer'in sol kanatta kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa iyi yükselen Serginho meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

18'inci dakikada Hasan Ali'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dirar'ın vuruşunda top dışarı çıktı.

20'nci dakikada Dirar'ın pasında topla buluşan Josef'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

35'inci dakikada Muğdat'ın ceza sahası içinden verdiği pasta topla buluşan Seleznyov'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

38'inci dakikada Giulano'nun ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Hasan Ali'nin vuruşunda kaleci Lukac meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

41'inci dakikada Valbuena'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinden seken topla arka direkte buluşan Neustadter'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



45+1'inci dakikada orta sahadan aldığı topla rakiplerini geçen Muğdat'ın vuruşunda Kameni meşin yuvarlağı kornere çeldi.

49'uncu dakikada Dirar'ın sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Giuliano'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

57'nci dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Dirar kafa ile indirdi. Dirar'ın topunu iyi takip eden Giuliano'nun altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti:1-2.

59'uncu dakikada Eray'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Larsson'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

67'nci dakikada Hasan Ali'nin pasında penaltı noktası önünde topla buluşan Aatif'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

Karşılaşma, Teleset Mobilya Akhisarspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.



ALİ KOÇ TEZAHÜRATLARI



Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanan maçın son dakikalarında tribünlerden Ali Koç tezahüratları yükseldi. Sarı-lacivertli taraftarlar 3-2 mağlup oldukları mücadele esnasında 'Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon' ve 'Yönetim İstifa' tezahüratları yaptı.