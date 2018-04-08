Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: "Rakiplerimizin puan kaybetmesini beklemekten başka şansımız yok"

"Çok anlamsız puanlar kaybettik"

"Temel amacımız kazanmak"

"Rakipleri küçümsememek gerek"

Ali DANAŞ-Mustafa AKIN/İSTANBUL,()

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından mücadelenin oynandığı Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Rakiplerinin birbirleriyle oynayacağını hatırlatan Kocaman, "Ekstra birer hafta daha puan kaybetmeleri lazım. Cüneyt Çakır'a bir şey diyemiyorum. Beşiktaş maçında vermediği faul sonrası yediğimiz golle ikili averajı da kaybettik. İkili averajda Medipol Başakşehir'in önündeyiz, Galatasaray'la eşitiz ama genel averajda şu anda gerideyiz. 72 puana ulaşmadan şampiyonluk kelimesini kullanmak çok zor. Sadece kendi aralarında değil, birer maçta daha puan kaybı yapmaları lazım. Bunu beklemekten başka şansımız yok" dedi.

"ÇOK ANLAMSIZ PUANLAR KAYBETTİK"

Bireysel hatalar yüzünden kaybedilen puanların kendilerini çok etkilediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "İçerideki maçlarda puan kaybımız şampiyonluğu yitirecek kadar fazla oldu. Bireysel hatalar biraz ortadan kalkınca, zor gol yiyen ve zor pozisyon veren bir takım oldu. Puan ortalaması son 17 maçta herhalde en yüksek takım biziz. Çok anlamsız puanlar kaybettik ve şu anda bekliyoruz" diye konuştu.

"TEMEL AMACIMIZ KAZANMAK"

Artık kazanılması gereken maçlar oynadıklarını söyleyen Aykut Kocaman, "Osmanlıspor da önemli bir takım. Bütün maçlarımızı kazansak da istediğimizi elde edememe durumumuz var. Kalan maçlarda temel amacımız kazanmak. Valbuena değişikliğiyle duran toplardaki kalitemiz arttı. İkinci ayrı doğru geçti. İkinci golden sonra 'Turkish futbola' döndük. Bir taraf hücum etti sadece. Son 20 dakika fazlasıyla fırsat verdik" ifadelerini kullandı.

VALBUENA YORUMU

Mathieu Valbuena'nın oyuna yedekten dahil olması ile ilgili gelen bir soruya Kocaman, "Bu maç yeniden başlasaydı yine aynı kadroyla başlamak benim tercihim olurdu. Başlayan takım kadar bitiren takım da önemli. Bu işte yasalardan biri bu. Bu iş güzel ve iyi oyun değil maalesef 15-20 yıldır. Kazanmaya odaklı bir oyun. Sportif direktörlüğümde Fenerbahçe - Trabzonspor maçında 30'a yakın şut vardı ama kazanamadık ve şampiyonluk gitti. Çağlayanlar gibi aktığımız maçlar da vardı ama puanlar yitirdik. Kazanma odaklı bir oyun bu. Rakiplerin gücünü hesaplayarak, oyuncularımızın gücünü bilerek, planlama yapıyoruz. Oyuncuların asli görevleri verilen sürede istenen doğruları yapmak. Yine başlangıçta kafamda aynı takım olurdu" yanıtını verdi.

"RAKİPLERİ KÜÇÜMSEMEMEK GEREK"

Son olarak rakip takımlar ile ilgili yorum yapan Kocaman, şöyle konuştu:

"Egemen takımları anlatırken rakipleri hiç yerine koyuyoruz. Bu oyunda böyle bir şey Barcelona, Real Madrid'de bile yok. Duran toplar önemliydi bugün. Bunun için de oyuncu değişikliğine gittim. Sonuçta bu takım kazandı. İlerleyen zamanlarda çok daha iyisi olacaktır doğru bir şekilde devam edersek."

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