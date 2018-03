Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: "Oyundan bahsetmenin anlamı yok"

"Sakin kalmaya çalışıyoruz ama mümkün değil"

"Düzene inanan birisiyim"

"İlk defa maçı anlatmadan konuşmaya başladım"

"Devre arasında bir şey olmadı"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, ()

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, şöyle konuştu:

"Maç değerlendirmesi yapmayacağım çünkü oyundan bahsetmenin anlamı yok. İlk maçta da aynı şekildeydi. Acayip bir şey oluyor. İnanılmaz sertlikler, büyük tolerans. İlk maçı da bu şekilde kaybettik. Büyük şans beraberlik. İnanılmaz şeyler oluyor. 2 tane en tecrübeli hakem. Maçın gidişatına bakıldığı zaman 2 oyuncu değişikliği oldu. Volkan son derece tecrübeli bir oyuncu. Benim oynadığım oyunun çok daha fazlasını sadece Fenerbahçe'de oynamış oyuncu. Bu gerilimli maçları da biliyor. Oyuncu değişikliği için biraz daha beklemek zorundaydım. Kaleciyi değiştirmek de bu işlerdeki sıkıntılı süreçlerdendir. Birkaç oyuncu daha vardı değiştirebileceğim. Ama yüzde 100 haklı hakem. Alper'i de Volkan'ı da atmakta hakem yüzde 100 haklı."

"SAKİN KALMAYA ÇALIŞIYORUZ AMA MÜMKÜN DEĞİL"

"Sakin kalmaya, ortamı germemeye çalışıyorsun ama mümkün değil. Fazla girmemek istiyorum, ağzımdan çıkacak kelimeler beni bağlayacak sonrasında. Bu statta maç yapmak zor. Bir takım sıkıntılara itiraz etmesen, oyuncu grubunu kim koruyacak? Etsen de bu sefer farklı bir durumda oluyorsun. Uydurma fauller, olağanüstü sert hamleler. Beşiktaşlılar çok rahattı. Kimseyi rahatsız etmeden hakkımızı aramaya çalışıyoruz. Durum tribüne gitmemi gerektiriyordu. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bir süre 10 kişi, sonra 9 kişi. Yürekten mücadele eden bir grup vardı sahada. Bir taraftan rakiplerle mücadele ediyoruz, bir taraftan da kendi içimizle mücadele ediyoruz. Fenerbahçe'de bütünlüğün olduğunu söylemek zor. Taraftar-oyuncu bütünlüğünü sağlamamız gerekiyor. Bu ortamda şampiyon olmamız zor. Giresun maçından sonra da söyledim, şampiyon olmamız zor diye."

"DÜZENE İNANAN BİRİSİYİM"

"Ben düzene inanan birisiyim. İnişler çıkışlar olacaktır ama sürdürülebilir hale getirmek gerekiyor. 3 gün önceki maça kadar 21 maç yenilmemiş bir takım bu. Beraber yarıştığımız takımların çok mağlubiyeti var ama 21 maç sonra aldığımız yenilgi her şeyi silbaştan durumuna getiriyor. Anlayamıyorum ben bunu. Düzene inanıyorum. Düzeni çok iyi kuramadık, bugünkü davranış biçimleri olarak söylüyorum bunu. Bir maçtan sonra diğer maçta aynı düzeni korumak için, yapay şekilde 'Koçum, aslanım' diyerek gaz vermeye inanmıyorum. Bizim asıl sıkıntımız Akhisar maçı. Kendi TV'mizde bile bunu söylememiz gerekiyor. 2 gün sonra çıkıp oynayacağız. Ortada zorunluluk varsa başımızın üstüne. Buna ne Beşiktaş, ne Galatasaray ne de biz itiraz ederiz. Beşiktaş'la 3 gün önce maç yaptık. Çarşamba günü oynasaydık. Ama suya yazı yazıyoruz, ne dinleyen var, ne cevap veren."

"İLK DEFA MAÇI ANLATMADAN KONUŞMAYA BAŞLADIM"

"Hayatımda ilk defa maçı anlatmadan konuşmaya başladım. Çünkü anlatacak bir şey yok. Buradaki seyirci bana küfür ediyor, bizim seyirci diğer hocaya küfür ediyor. Bana ya da Şenol Güneş'e neden küfür ediliyor anlamıyorum. Ben de, Şenol Güneş de takımının hakkını savunacak tabii ki. Sadece haklarımızı savunmaya çalışıyoruz. Acayip bir yere gidiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Çok net görünüyor fotoğraf. Bu kadar takdir ettiğimiz, sosyal sorumluluk konularında çok duyarlı olan Çarşı Grubu, benim fotoğrafımı yayınlayarak bir insanı aşağılamaya çalışıyor. Her zaman takdir ettiğimiz grup. Van'daki insanlar için üzerlerini çıkaran insanlar bunlar. Ama sonra başka bir insanı aşağılamaya çalışıyorlar. Bu nedir ya? Bir de bunu, bu dünyanın içinde beraber yaşadığımız bir canlıyla yapıyorlar. Ben de evimde böyle bir canlıyla yaşıyorum ve beni hiç aşağılamadı. Benzetildiğim ne bir hayvandı, ne de başka bir şey. Ben kendimi biliyorum. Çarşı da bunu yapıyorsa ne diyeyim. Bütün statlarda aynısı oluyor, burada biraz daha fazla oluyor. Bu ortam iyi bir ortam değil. Bunun ne Beşiktaş'a, ne Fenerbahçe'ye, ne Trabzonspor'a ne de başka takıma faydası olmayacak."

"DEVRE ARASINDA BİR ŞEY OLMADI"

"Devre arasında bir şey olmadı. Geçerken bir temas oldu, ben de tam merkezindeydim. Bir sıkıntı olmadı koridorda. Teknik direktörlük bir şey değil bu. Her şeyi yapanın yanına kar kaldığı bir düzen bu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aykut Kocaman'ın açıklamaları