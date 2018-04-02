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Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: "Kalan 7 maçı da kazanmak istiyoruz"

Oktay ENSARİ - İlyas KAPLAN/KAYSERİ() Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Geride kalan 7 maçı da kazanmak istiyoruz" dedi. 5-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından basın toplantısında konuşan Kocaman, "Üç takımla bu maç...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: "Kalan 7 maçı da kazanmak istiyoruz"

Oktay ENSARİ - İlyas KAPLAN/KAYSERİ()

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Geride kalan 7 maçı da kazanmak istiyoruz" dedi.
5-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından basın toplantısında konuşan Kocaman, "Üç takımla bu maç öncesi rakiplerimizle ortalama 13 puan fark vardı. Rakiplerimiz bir gün, iki gün önceki maçlarını kazanmışlardı. Toplam 9 puan daha eklendi ve puan farkı çok daha büyüdü. Bugün olmak ya da olmamak maçına çıkıyorduk. Spordaki en sıkıntılı şeylerden bir tanesiydi" diye konuştu.
Kayserispor'un ligin derli toplu takımlarından biri olduğunu dile getiren Kocaman, şunları kaydetti:
"Kayserispor ligin en düzenli takımlardan biri. Özellikle saha yerleşimi, atak organizasyonları ligin en düzenli takımlarından biri olması zorlayıcı faktörlerdi. Maçın sonunda şunları çok net söylemek mümkün. Bizim beklediğimizin çok üstünde bir skorla ve beklediğimizden rahat bir maç oynadık. Maçın başında bulduğumuz ilk pozisyonda skoru bulmamız, ardından Aatif'ın golüyle iki farkı yakalamamız psikoljik olarak sahada bizi rahatlatan en önemli faktör oldu. Şu anda şampiyonluk için kalan 7 maçı kazanmaktan başka çaremizin yok gözüküyor. Galatasaray kendi sahasında Başakşehir'le ve Beşiktaş'la oynayacak, kalan 7 maçın iki tanesinde rakiplerimiz bir birleriyle oynayacak. Bize bu maçın çok katkısı olacağını düşünüyorum. Kalan haftalar için 7'de 7 yapmak, ondan sonraki duruma da bakmak lazım. Başkan, geçen dönem dahil olmak üzere hep destek oldu. Başkana bu konuda müteşekkirim her zaman."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kocaman'ın açıklamaları

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