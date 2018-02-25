Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: "Bizim attığımız gol de ofsaytmış"

"Oyunun kontrolünü bir türlü elimize geçiremedik"

İSTANBUL /

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-1'lik Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Oyunun kontrolünü bir türlü elimize geçiremedik. Genel sıkıntımız bu oldu" dedi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Kocaman, derbiyi şöyle değerlendirdi;

"Erken golden sonra hafta boyunca gerilen ortam, Beşiktaş'ı biraz daha şuursuzsa kaleye doğru itmeye yöneltti. Biz de tamamen skoru koruma tarafına geçtik. Kendi artılarımız, rakibimizin zaafları; rakibin artıları bizim zaaflarımızı ortadan kaldıran duruma gitti. Koruma kaygısı ve az adamla baskı altında sonuca gitmeye çalıştık. Bu, oyun içindeki bizim açımızdan en sıkıntılı durumu yarattı. İkinci yarı da ise, çok erken gol rakibimiz adına geldi. İlk yarıdaki olumsuza giden durumu toparlayacağımız hali biraz daha arttırdı.1-1'den sonraki süreç, net olarak Beşiktaş'ın doğru oyunuyla gitti. Karşılık veremedik. İkinci golün gelme ihtimali gözüküyordu. Medel'in kurtardığı pozisyon bize öne geçme şansı verdi ama arayışlarımız bütün halinde değildi. Oyunun kontrolünü bir türlü elimize geçiremedik. Genel sıkıntımız bu oldu. Beşiktaş oyununu uygulama şansı buldu. Mağlubiyetin de ihtimal dahilinde olduğu bir deplasmandı. Esas itibariyle beni, oyuncuları ve Fenerbahçelileri demoralize eden burası değildi. Bu seviyedeki evet zaman zaman gereğinden fazla belki baskının da olduğu, hakemin de zaman zaman buna yol verdiği; ikinci yarı için söylüyorum. Hakem eleştirisi olarak söylemiyorum, maçın genel gidişatı için söylüyorum. Normalde bizim attığımız gol de ofsaytmış, keşke doğruyu görebilselerdi. Bu seviyede özelikle bu tip acemi hataları bu seviyedeki bizim oyuncularımız için kabul edilmemesi gereken buydu. Bu maçı unutup yeni bir seriye başlamalıyız."

İsmail'in yaşadığı sakatlık sonrası o kanatta Isla'nın oynaması ile ilgili de Kocaman, "Çok doğal olarak Isla yerine çok aşina değildi. Oyundaki çıkış yerleri açısından akışı çok bozdu. İkinci yarıda da bu devam etti. Rakibi savunma ve kademelere girme ya da benzeri şeylerde belki, olumlu ya da olumsuz şeyler söylenebilir ama özellikle oyunun akışını ve çıkış noktasını etkiledi. Genel olarak bu oyunun küçük ayrıntılardan bir tanesiydi" diye konuştu.