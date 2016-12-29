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Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat: "Ligin ilk yarısını bu şekilde tamamladığımız için mutluyuz"

 Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6-0 kazandıkları Menemen Belediyespor karşısında iyi çalıştıklarını ve iyi mücadele ettiklerini söyledi. Yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren Advocaat, "6...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat: "Ligin ilk yarısını bu şekilde tamamladığımız için mutluyuz"

 Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6-0 kazandıkları Menemen Belediyespor karşısında iyi çalıştıklarını ve iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren Advocaat, "6 gol attık. Güzel bir maç oldu. Zorlu şartlar altında oynadık. Her şeyi yaptık. Güzel goller attık. İyi çalıştık, iyi mücadele ettik. Ligin ilk yarısını bu şekilde tamamladığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda olası bir Beşiktaş derbisi için Advocaat, "Ne kadar çok derbi o kadar iyidir. Derbiler futbol ve oyuncular için iyidir" diye konuştu.

Ligin ilk yarısıyla ilgili de konuşan Advocaat, "İlk 3 karşılaşmadan 1 puanla ayrıldık ama bu 3 maçta da biz daha iyi olan taraftık. Ama ne kadar iyi olursanız olun galip gelmezseniz bunun bir önemi yok. Sadece galibiyetler dikkate alınır. Sonra Avrupa'da ve ligde sadece 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldık. Buna bakınca nasıl şikayetçi olunur ki bu durumdan. Eğer biri şikayetçiyse bu durumdan, saymayı bilmiyordur" dedi.

Fernandao'nun performansının transfer önceliğini etkileyip etkilemeyeceğiyle ilgili sorulan soruya ise Advocaat, "Bu tarz dedikodular her zaman olur. Birçok dedikodu duyuyoruz ama Fernandao Fenerbahçe'nin futbolcusu. Yavaş yavaş doğru fizik formu yakalıyor. Bunu hepimiz görebiliyoruz. Yaptığı işten de keyif alıyor. Biz merkez forvet oyuncusu bakmıyoruz" şeklinde cevap verdi.

İSTANBUL /

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