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Fenerbahçe taraftarlarının yoğun ilgisi uçak bilet fiyatlarını 4 kat artırdı

Gökhan Artan / İstanbul, 19 Şubat () - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 21 Şubat’ta Rus temsilcisi Zenit ile St. Petersburg’ta karşılaşacak. Fenerbahçe taraftarının, Rusya’ya gitmek için uçak biletlerine yoğun ilgisi Türk Hava Yolları’nın...

Fenerbahçe taraftarlarının yoğun ilgisi uçak bilet fiyatlarını 4 kat artırdı

Gökhan Artan / İstanbul, 19 Şubat () - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 21 Şubat’ta Rus temsilcisi Zenit ile St. Petersburg’ta karşılaşacak. Fenerbahçe taraftarının, Rusya’ya gitmek için uçak biletlerine yoğun ilgisi Türk Hava Yolları’nın İstanbul - St. Petersburg uçuşunun bilet fiyatının tek yönde 4 kat artarak 6 bin liraya çıkmasına yol açtı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 tur ilk maçında İstanbul’da konuk ettiği Zenit'i 1-0 yenen Fenerbahçe, 21 Şubat Perşembe günü Rusya’nın St. Petersburg kentinde tur atlama mücadelesine çıkacak. Birçok sarı lacivertli taraftar da Rusya’da takımı yalnız bırakmayacak.

Taraftarların yoğun ilgisini gören tur şirketleri de maç için 3 günlük özel tur programları düzenledi. Turların bir çoğun da yer kalmadı. Taraftarların ilgisi uçak bilet fiyatlarını da etkiledi. St. Petersburg kentine bilet fiyatları da özellikle 20 ve 21 Şubat tarihlerinde dikkat çekici rakamlara ulaştı. Normal günlerde Türk Hava Yolları’nın tek yönde 1,500 ile 1,750 lira arasında olan İstanbul- St. Petersburg uçuşları yoğun ilgiden dolayı Çarşamba ve Perşembe günü 6 bin liraya kadar yükseldi. (Fotoğraflı)

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