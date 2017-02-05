SPOR-(Abonelerimize CANLI yayın duyurusu) Fenerbahçe taraftarları Vodafone Arena'ya ulaştı. Taraftarların stada gelmelerini ve içeri girmelerini 3G ile CANLI veriyoruz....Bilgilerinize sunarız
Fenerbahçe taraftarları Vodafone Arena'ya ulaştı (3G ile CANLI veriyoruz)
SPOR-(Abonelerimize CANLI yayın duyurusu) Fenerbahçe taraftarları Vodafone Arena'ya ulaştı. Taraftarların stada gelmelerini ve içeri girmelerini 3G ile CANLI veriyoruz....Bilgilerinize sunarız
05 Şubat 2017 Pazar 17:38
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