Fenerbahçe taraftarından Advocaat'a "Obradovicli sitem"

Advocaat'ın Kadıköy'deki son maçında sarı-lacivertli taraftarlar Hollandalı hocayı "Obradovic...Obradovic" tezahüratı ile uğurladı.

Uğur DEMİRKİRDI/İSTANBUL, ()

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı 33. hafta karşılaşmasında az sayıdaki sarı-lacivertli taraftar, teknik direktör Dick Advocaat'a Obradovic üzerinden sitemde bulundu.

Mücadelenin son 5 dakikasına girildiğinde tribünler, tarihi başarı elde eden Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı çalıştıran Zeljko Obradovic'in ismini hep bir ağızdan bağırarak kendilerine gurur yaşatan efsane coach lehine tezahürat yaptı. Bu aynı zamanda Advocaat için bir mesajdı. Advocaat'ın Kadıköy'deki son maçında sarı-lacivertli taraftarlar Hollandalı hocayı, "Obradovic...Obradovic" tezahüratı ile uğurladı.

