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Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in adı kütüphanede yaşayacak

Mehmet Can MERAL / BODRUM ( Muğla), () - SPOR Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sırasında kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren sarı-lacivertli taraftar Koray Şener'in adına Muğla'nın Bodrum ilçesinde...

Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in adı kütüphanede yaşayacak

Mehmet Can MERAL / BODRUM ( Muğla), () - SPOR Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sırasında kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren sarı-lacivertli taraftar Koray Şener'in adına Muğla'nın Bodrum ilçesinde kütüphane oluşturuldu. Duygu dolu anların yaşandığı törende Şener'in anne ve babası gözyaşlarını tutamadı.
Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nce Çırkan Mahallesi'ndeki Şehit Serkan Göker İlkokulu'nda oluşturulan 'Koray Şener Kütüphanesi'nin açılış kurdelesini, genç taraftarın babası Rıfat Şener ve annesi Gülümser Şener birlikte kesti. Törende konuşan Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mert Sayın, Koray Şener'in adını yaşatmak için kütüphaneyi yaptırdıklarını belirterek, destek verenlere ve törene katılan Şener ailesine teşekkür etti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da mektupla ve telefon açarak selam gönderdiğini ifade eden Sayın, "Koray kardeşimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar, bütün camiamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" dedi. Şener'in annesi Gülümser Şener ve babası Rıfat Şener de emeği geçenlere teşekkür etti. Açılışın ardından katılımcılar, kütüphaneyi gezip, kitapları inceledi. Şener'in annesi Gülümser Şener, törene Fenerbahçe forması ile gelen 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Ali Kurtgözü'ne sarılarak duygulu anlar yaşadı. Tören, katılımcıların kütüphanenin önünde hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
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