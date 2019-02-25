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Fenerbahçe taraftarı derbi için yola çıktı

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park'a doğru yola çıktı. Saat 16.00'da...

Fenerbahçe taraftarı derbi için yola çıktı

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park'a doğru yola çıktı.
Saat 16.00'da Kadıköy Boğa Heykeli'nde toplanan ve Ülker Stadyumu'na geçen sarı lacivertli taraftarlar, statta güvenlik güçleri tarafından arandı. Buradan kendileri için ayarlanan 35 otobüse yoğun güvenlik önlemleri altında giriş yapan sarı lacivertli taraftarlar, saat 17.00'de tezahüratlar eşliğinde derbinin oynanacağı stadın yolunu tuttu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarların toplanmasından detaylar
- Stat çevresinden detaylar
- Güvenlik güçlerinin taraftarları araması
- Genel detaylar

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