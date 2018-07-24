Fenerbahçe taktik ağırlıklı çalıştı

Mustafa AKIN / İstanbul,()

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10:30'da başladı. İlk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon yapıldı. Pas organizasyonları ile devam eden idman topla yapılan çalışmalarla devam etti. Sarı-lacivertli ekip idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'ye yeni katılan Ferdi Kadıoğlu çalışmalarını salonda sürdürürken, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Salih Uçan, Alper Potuk, Aatıf ve İsmail Köybaşı özel program dahilinde hazırlıklarına devam etti.

Öte yandan sakatlığı devam eden Soldado'nun takımdan ayrı koşulara başladığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Benfica ile oynanacak maça yetiştirileceği bildirildi.

Hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek olan Sarı-lacivertli ekip, yarın 15:30'da İzmir'e hareket edecek. 28 Temmuz'a kadar İzmir'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek olan Fenerbahçe, 27 Temmuz Cuma günü saat 21:00'de Altınordu ile hazırlık maçı yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İdmandan görüntüler

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)