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Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde 3'üncü oldu

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off 3'üncülük - 4'üncülük Etabı ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı ve ligi 3'üncü sırada tamamladı.

Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde 3'üncü oldu

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off 3'üncülük - 4'üncülük Etabı ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı ve ligi 3'üncü sırada tamamladı.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Hakkı Demiralay
GALATASARAY: Cansu Çetin, Jack, Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Ruseva, Seda Aslanyürek, İlkin Aydın)
FENERBAHÇE: Dicle Nur Babat, Polen Uslupehlivan, Damla Çakıroğlu, Eda Erdem Dündar, TomKom, Rahimova (Merve Dalbeler, Jerkov, Bahar Toksoy Guidetti, Melis Yılmaz)
SETLER: 24-26, 27-29, 17-25
SÜRE: 94 dakika (28, 37, 29)

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off 3'üncülük - 4'üncülük Etabı ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı ve ligi 3'üncü sırada tamamladı. Sarı lacivertli ekip bu sonuçla gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırken, ligi 4'üncü sırada noktalayan Galatasaray ise CEV Kupası'na katılacak.

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