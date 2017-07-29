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Fenerbahçe, Sturm Graz maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL, () Fenerbahçe, Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör...

Fenerbahçe, Sturm Graz maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL, ()

Fenerbahçe, Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenman 1 saat 50 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fernandao, Simon Kjaer ve Robin van Persie çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.
Fenerbahçe hazırlıklarına 30 Temmuz Pazar günü (Yarın) Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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