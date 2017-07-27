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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 2-1 yendi

Sturm Graz - Fenerbahçe: 1-2 HAKAN TARHAN - GRAZ, () UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sturm Graz'ı 2-1 mağlup etti. Merkur Arena'da oynanan mücadeleye Fenerbahçe etkili başladı. Rakip kalede baskı...

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 2-1 yendi

Sturm Graz - Fenerbahçe: 1-2

HAKAN TARHAN - GRAZ, ()

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sturm Graz'ı 2-1 mağlup etti.
Merkur Arena'da oynanan mücadeleye Fenerbahçe etkili başladı. Rakip kalede baskı kuran sarı-lacivertliler, beklenmedik bir golle 1-0 geriye düştü. 10'uncu dakikada sol kanattan bindiren Thorsten Röchen'in yerden sert çevirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Stefan Hierlander, Sturm Graz'ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol sonrası baskısı azalan Fenerbahçe, 15-20 dakika pozisyon bulmakta zorlanırken, sarı-lacivertlileri ayağa kaldıran gol 29'uncu dakikada geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Alper Potuk topu içeri çevirdi. Ters bir vuruş yapan Dario Maresic topu kendi ağlarına gönderdi ve maçta durum eşitlendi.
Bu gol sonrası tekrardan vitesi arttıran Fenerbahçe, 35'inci dakikada Mathieu Valbuena'nın ortasında Roman Neustadter'le golü buldu ve 2-1 öne geçti. İlk yarı da bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda iki ekip de tehlikeli pozisyonlar yakalasa da rakibinin ağlarını sarsamadı ve mücadele 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci maç, 3 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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